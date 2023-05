La Fabrikarêves « Gretel et Hansel » Centre festif, 18 juin 2023, Sauvagnon.

La pièce de théâtre de Suzanne Lebeau revisite le conte traditionnel en conférant à Gretel le rôle de l’aînée jalouse qui espère, en secret, faire disparaître son frère, mais qui doit le sauver lorsqu’ils sont abandonnés en forêt par leurs parents miséreux.

Atelier enfants dirigé par Coralie Miralles et Nina Morazin..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 17:30:00. EUR.

Centre festif Place du Champ de Foire

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Suzanne Lebeau’s play revisits the traditional tale by casting Gretel in the role of the jealous older girl who secretly hopes to make her brother disappear, but who must save him when they are abandoned in the forest by their impoverished parents.

Children’s workshop directed by Coralie Miralles and Nina Morazin.

La obra de Suzanne Lebeau revisa el cuento tradicional poniendo a Gretel en el papel de la niña mayor celosa que espera en secreto hacer desaparecer a su hermano, pero que debe salvarlo cuando son abandonados en el bosque por sus padres empobrecidos.

Taller infantil dirigido por Coralie Miralles y Nina Morazin.

Das Theaterstück von Suzanne Lebeau interpretiert das traditionelle Märchen neu, indem es Gretel die Rolle der eifersüchtigen Ältesten zuweist, die insgeheim hofft, ihren Bruder verschwinden zu lassen, ihn aber retten muss, als sie von ihren bettelarmen Eltern im Wald ausgesetzt werden.

Kinderworkshop unter der Leitung von Coralie Miralles und Nina Morazin.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Nord Béarn