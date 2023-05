La Fabrikarêves « Building » Centre festif, 14 juin 2023, .

Un building. 13 étages. Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers. Le président directeur général amorce la pièce en motivant ses employés avec un discours démagogique, superposant avec éloquence, banalités et techniques de communication. Puis, suivant la chronologie d’une journée de travail, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage. Pièce de Théâtre de Léonore Confino. Atelier adultes dirigé par Noémie Alzieu..

Centre festif Place du Champ de Foire

Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A building. thirteen floors. We are at Consulting Conseil, a company whose absurd mission is to coach coaches, to advise consultants. The CEO opens the room by motivating his employees with a demagogic speech, superimposing with eloquence, banalities and communication techniques. Then, following the chronology of a working day, we climb into the building at the sustained rhythm of one scene per floor. Play by Léonore Confino. Adult workshop directed by Noémie Alzieu.

Un edificio. trece plantas. Estamos en Consulting Conseil, una empresa cuya absurda misión es entrenar a coaches, asesorar a consultores. El Director General abre la sala motivando a sus empleados con un discurso demagógico, superponiendo elocuentemente banalidades y técnicas de comunicación. A continuación, siguiendo la cronología de una jornada laboral, subimos al edificio al ritmo sostenido de una escena por planta. Obra de Léonore Confino. Taller para adultos dirigido por Noémie Alzieu.

Ein Gebäude. 13 Stockwerke. Wir befinden uns bei Consulting Conseil, einem Unternehmen, das die absurde Aufgabe hat, Coaches zu coachen und Berater zu beraten. Der Geschäftsführer beginnt das Stück, indem er seine Angestellten mit einer demagogischen Rede motiviert, in der er eloquent Banalitäten und Kommunikationstechniken übereinanderlegt. Dann folgt man der Chronologie eines Arbeitstages und steigt in das Gebäude hinauf, wobei in jedem Stockwerk eine Szene gespielt wird. Theaterstück von Léonore Confino. Workshop für Erwachsene unter der Leitung von Noémie Alzieu.

