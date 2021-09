Sauvagnas Sauvagnas Lot-et-Garonne, Sauvagnas Sauvagnas en fête Sauvagnas Sauvagnas Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Sauvagnas Lot-et-Garonne Sauvagnas EUR 10 12 Samedi :

– concours de pétanque en doublette le matin (dès 9h), en triplette l’après midi (dès 14h30).

– verres de l’amitié offert dès 19h30.

– soirée pique-nique avec concert du groupe “Passengers”. Dimanche:

– Randonnée pédestre (dés 9h), avec 2 circuits possibles : 9 et 15 km Sauvagnas en fête : concours pêche, peinture, animations diverses. +33 6 72 22 73 07 Samedi :

– Randonnée pédestre (dés 9h), avec 2 circuits possibles : 9 et 15 km Sauvagnas Loisirs dernière mise à jour : 2021-08-30 par

