Artiste autodidacte, Maïté Cagnon aborde la peinture à l'huile avec passion. La lumière est d'une importance capitale, le sujet n'est qu'un prétexte pour peindre.

« Savoir tout aborder donne une liberté extraordinaire ». Du figuratif émotionnel, elle offre des portes ouvertes sur le monde grâce à une sensibilité touchante. Exposition d’huile sur toile de Maïté Cagnon à la galerie Azimut Artiste autodidacte, Maïté Cagnon aborde la peinture à l’huile avec passion. La lumière est d’une importance capitale, le sujet n’est qu’un prétexte pour peindre.

