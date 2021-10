Bordeaux Hôtel de Ville de Bordeaux Bordeaux, Gironde Sauvages, la pièce improvisée Hôtel de Ville de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Trois comédien·ne·s de la Cabale font émerger des histoires qui finiront forcément par leur échapper. Car une chose est sûre : tout va voler en éclats. À chaque représentation ses héro·ïne·s : une femme d’affaires surmenée, un artiste raté, un père aimant, une adolescente rebelle… A priori, des gens que l’on pourrait connaître. Mais la vie n’étant pas un long fleuve tranquille, un évènement se produit et vient rebattre les cartes. Un ex qui ressurgit, un huissier qui toque à la porte, une augmentation refusée. Ces petites surprises, ces injustices qu’on a forcément vécues un jour. Et qu’on laisse filer. Nos personnages, eux, ne laissent rien passer : ils finissent toujours par vriller et tout faire exploser ! Car ils ne sont plus civilisés, ils sont : sauvages. — Entrée gratuite sur réservation à [https://bit.ly/SauvagesQuinzaine](https://bit.ly/SauvagesQuinzaine) ATTENTION : Pass sanitaire obligatoire pour l’accès au spectacle.

Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité 2021, La Cabale, troupe bordelaise de théâtre de l’instant, vous propose à l’Hôtel de Ville de Bordeaux son spectacle Sauvages ! Hôtel de Ville de Bordeaux Place Pey Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

