Maison de la nature et de l’arbre, le samedi 16 avril à 10:00

Atelier gratuit pour la famille, sur inscription. _Départ à 10h, devant l’Hôtel de Ville, 54 Grande Rue._

Atelier sur inscription. Nombre de place limité.

A l’aide d’un expert « Sauvages de ma rue », apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues au premier coup d’œil ou grâce à de simples astuces. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T11:30:00

