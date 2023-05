Sauvages de ma rue Maison Paris Nature Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sauvages de ma rue Maison Paris Nature, 20 juin 2023, Paris. Le mardi 20 juin 2023

de 13h30 à 15h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Sauvages de ma rue est un observatoire participatif de Vigie-Nature. Il propose aux citadins de découvrir et de mieux connaître les plantes sauvages qui poussent dans les rues de leur quartier, autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…. Ils peuvent faire la liste des espèces qui y poussent et envoyer leurs données aux chercheurs grâce au site internet dédié. Venez découvrir et tester ce protocole avec Florence Devers du Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation du Museum National d’Histoire naturelle. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/2349?deco=brand

