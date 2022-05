Sauvages de ma rue Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Sauvages de ma rue Caen, 15 juin 2022, Caen. Sauvages de ma rue rue Canchy Jardin de la Venelle aux Champs Caen

2022-06-15 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-15 16:00:00 16:00:00 rue Canchy Jardin de la Venelle aux Champs

Caen Calvados Les jardiniers de la Ville de Caen vous proposent une animation sur le thème des plantes sauvages.

Quelles plantes poussent sur mon trottoir ?

Réservation obligatoire au 0231304838. Les jardiniers de la Ville de Caen vous proposent une animation sur le thème des plantes sauvages. Quelles plantes poussent sur mon trottoir ? Réservation obligatoire au Les jardiniers de la Ville de Caen vous proposent une animation sur le thème des plantes sauvages.

Quelles plantes poussent sur mon trottoir ?

Réservation obligatoire au 0231304838. rue Canchy Jardin de la Venelle aux Champs Caen

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse rue Canchy Jardin de la Venelle aux Champs Ville Caen lieuville rue Canchy Jardin de la Venelle aux Champs Caen Departement Calvados

Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Sauvages de ma rue Caen 2022-06-15 was last modified: by Sauvages de ma rue Caen Caen 15 juin 2022 caen Calvados

Caen Calvados