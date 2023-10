UNSQWARE SAUVAGE Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

UNSQWARE Vendredi 24 novembre, 20h00 SAUVAGE

Unsqware est un quartet de Jazz nantais aux sonorités éclectiques né en 2021.

Adepte des grooves asymétriques, le groupe y associe également lyrisme et mélodie dans une optique jazz originale et surprenante au service de la composition.

Facebook

Vidéo

SAUVAGE 12 rue Léon Blum, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.facebook.com/barlesauvage/?locale=fr_FR [{« link »: « https://www.facebook.com/unsqwaremusique »}, {« data »: {« author »: « UNSQWARE », « cache_age »: 86400, « description »: « Premier morceau de notre live au conservatoire de Nantes le 6 mars 2023 ! Merci pour leur soutien ainsi qu’u00e0 lu2019Accoord et u00e0 Josselin Quentin pour lu2019accompagnement u26a1nnComposition : UNSQWAREnud83cudfb8Basse : Florian Roynud83eudd41Batterie : Charles Demaynud83cudfb8Guitare : Fabien Maurinnud83cudfb9Piano : Balthazar Petitn-nud83cudfb6 Prise de son : Laure, Patrice (conservatoire de Nantes)nud83dudca1 Lumiu00e8res : Su00e9bastien (conservatoire de Nantes)nud83cudfa5 Captation vidu00e9o/Montage : Benjamin Petitnud83cudfa7 Mixage/Mastering : Charles DemaynnnFollow UNSQWARE :nInstagram : https://www.instagram.com/unsqware/nFacebook : https://www.facebook.com/unsqwaremusiquennu2709ufe0fMail : unsqwaremusique@gmail.comnn#jazz #livemusic #quartet », « type »: « video », « title »: « UNSQWARE – Keep running (LIVE) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/LILiicvfQ08/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=LILiicvfQ08 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCUJhxX-a8sjmNcsbtD86byg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/LILiicvfQ08?si=IqddUYN49FcUO8c7 »}] The little place to être

??Bar à copains et à gin

? Dj’s Set, concerts et bonne humeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

jazz