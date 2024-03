Sauvage L’Odyssée Eybens, mardi 26 mars 2024.

Sauvage La musique de Rameau dans tous ses états Mardi 26 mars, 20h00 L’Odyssée Tarif : 5 à 19€

Sauvage s’attache à revisiter l’une des musiques les plus mélodiques qui soient, gravée de fait dans nos mémoires, celle de Jean-Philippe Rameau, magnifique symbole du classicisme français. Fred Pouget réunit pour l’occasion dix musiciens et musiciennes s’enrichissant de la différence de leurs origines et de leurs répertoires.

Il lui importe ici de s’infuser de l’écriture de Rameau, de masquer un air très connu pour mieux le faire apparaitre plus loin, de s’inspirer des compositions pour clavecin, pour les déployer sous les doigts de dix musiciens, d’emprunter, magnifier ces musiques du passé.

Car Rameau a beau être baroque, à bien l’écouter aujourd’hui, on y entend les musiques traditionnelles, celles du monde, la puissance du rock, aussi. Redorant soigneusement la narration de chaque pièce, Sauvage propose un répertoire multiple et agile, doré à l’or fin.

Issu du Maxiphone, la grande formation de Fred Pouget, l’orchestre défend à son image une vision artistique sans frontière où cohabitent jazz, musique traditionnelle, musique contemporaine et paysages électroniques, autour d’une esthétique subtile, presque chambriste, tant elle s’habille d’infinies nuances. C’est dans cet espace passionnant entre le familier et l’inconnu, travail d’équilibriste et de funambule, que ce spectacle unique nous convie.

L'Odyssée 89 Av. Jean Jaurès, 38320 Eybens Eybens 38320 Isère Auvergne-Rhône-Alpes