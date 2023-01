Sauvage. Le Teich, 24 mars 2023, Le Teich OT Le Teich Le Teich.

Sauvage.

67 rue des pins Salle de l’Ekla Le Teich Gironde Salle de l’Ekla 67 rue des pins

2023-03-24 20:00:00 – 2023-03-24 21:00:00

Salle de l’Ekla 67 rue des pins

Le Teich

Gironde

Le Teich

10 10 EUR Dans le cadre du festival Le bazar des momes, le groupe Anamorphose vous propose une fable écologique.

“Oui, je vais partir. Voir du pays, rencontrer plein d’animaux, ça va être formidable. Formidable. Ils décollent! Attendez-moi!”Un jeune faucon part pour sa première migration…direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route…Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que lui et surtout plus renseignés sur une espèce au comportement bien étrange : les humains. Sauvage, c’est un voyage initiatique qui questionne notre rapport à la nature…un théâtre d’acteurs, de masques et de marionnettes.

Tout public, dès 9 ans.

Dans le cadre du festival Le bazar des momes, le groupe Anamorphose vous propose une fable écologique.

“Oui, je vais partir. Voir du pays, rencontrer plein d’animaux, ça va être formidable. Formidable. Ils décollent! Attendez-moi!”Un jeune faucon part pour sa première migration…direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se retrouve seul. Séparé des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route…Dans sa quête, parachuté aux quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que lui et surtout plus renseignés sur une espèce au comportement bien étrange : les humains. Sauvage, c’est un voyage initiatique qui questionne notre rapport à la nature…un théâtre d’acteurs, de masques et de marionnettes.

Tout public, dès 9 ans.

+33 5 57 15 63 75 Service culturel du Teich

Ekla

Salle de l’Ekla 67 rue des pins Le Teich

dernière mise à jour : 2023-01-24 par OT Le Teich