Sauvage et les enfants du fleuve Salle polyvalente, 25 novembre 2021, Langogne.

Salle polyvalente, le jeudi 25 novembre à 20:30

Tout a commencé par une tempête, dans une ville au bord d’un fleuve. Une nuit, le vent s’infiltre dans les habitations, puis dans la tête des adultes qui se mettent à pleurer sans raison. Anina, une enfant de la ville, ne supporte plus les pleurs des adultes. Elle propose à Natan son jeune voisin de partir à la recherche du vent pour trouver un remède. Deux petites jumelles se joignent à eux pour cette étonnante expédition. Durant leur voyage, alors qu’il.elles marchent sur les traces du vent au bord du fleuve, la berge craque, et Anina et ses compagn.e.on.s se retrouvent à dériver sur une île flottante. Sur ce radeau de fortune, dans ce milieu aquatique inhospitalier, les enfants rencontrent les habitants du fleuve : parmi elleux, il y a Sauvage et Serpente, un duo étonnant. ________________________ Peu à peu, des liens très forts se tissent entre les enfants et « cette nature vivante ». Distribution : Conception et écriture : Compagnie L’hiver nu / Accompagnement à l’écriture et dramaturgie : Mariette NAVARRO / Mise en scène et scénographie : Baptiste ETARD / Jeu et manipulation : Pierre BERNERT, Claire PERRAUDEAU, Thais TRULIO / Marionnettes : Arnaud LOUSKI – PANE / Construction : Anne-Laure BAUDIN / Musique : Jean POINSIGNON Partenariat : Les Fadarelles, Scènes Croisées de Lozère et la Mairie de Langogne dans le cadre de la saison culturelle de Scènes Croisées de Lozère et de Festiv’Allier.

6 euros

Théâtre par la Compagnie l’Hiver Nu

Salle polyvalente langogne, salle polyvalente Langogne Lozère



