Sauvage – balade botanique Caen, 25 septembre 2021, Caen.

Sauvage – balade botanique 2021-09-25 14:00:00 – 2021-09-25 Centre chorégraphique national de Caen en Normandie 13 rue du Carel

Caen Calvados

Tout autour de nous, vivent et prospèrent une quantité de plantes sauvages comestibles. Artiste-botaniste attaché à faire découvrir les plantes et leurs usages, Thomas Ferrand nous invite à une promenade dans Caen à la découverte des plantes qui nous environnent.

Nous irons en particulier sur le territoire de la Presqu’île et ses alentours, pour comprendre et connaître ces végétaux qui poussent dans des endroits les plus inattendus, mais aussi pour s’intéresser in fine à l’histoire humaine et ses modes de cultures. Cette zone de la ville est particulièrement intéressante puisqu’elle a été reconfigurée de nombreuses fois, qu’elle est fréquentée par des populations très diversifiées. A la fois friche et zone culturelle, endroit « mal famé » et carrefour industriel au bord de l’eau : c’est un territoire riche en plantes de toutes sortes. Nous parlerons également des plantes « invasives » et d’une gastronomie à base d’adventices. Le stage comprendra une dégustation et la préparation en commun d’une recette simple.le samedi : balade botaniquele dimanche : retours sur l’expérience de la veille, pratique et mini-dégustation au CCN

© Marine Broussaud

isabelle.richard@ccncn.eu +33 2 31 85 83 91 https://ccncn.eu/evenement/sauvage-balade-botanique/

