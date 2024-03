Sauvage Acte.010 Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Sauvage Acte.010 Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Soirée Sauvage Acte.010 au Dock des suds à Marseille.

Castagne en règle, Marseille bouillonne

L’amour au cœur, le corps qui résonne

Rengaine SAUVAGE, 160 Frappes minutes de la jungle à la cage.

Les Docks une arène, des ultras dansent sur les murs

Kick bandoulière, skeuds ceinture

Le tumulte, la légende et le futur

Marseille règne, Marseille flambe le ciel

Nos yeux étincellent, des cours circuits

Des courses-poursuites au cœur de la rave

Marseille, la nuit, la daronne

Dans les ombres, notre famille, la zone

Sombre, sincère, noir et lumière.

SAUVAGE 10, porte le maillot

Casse tout et reste y.



LINE UP



● STAGE 01 // LA CAGE

> Techno / Hard / Gabber



► LA LOUVE

00:00 02:00

► APG

02:00 04:00

► VON BIKRÄV

04:00 06:00

► FILANTE

06:00 08:00



● STAGE 02 // LA JUNGLE

> Jersy Club / Bass Music / UK Rave / DnB



► SWEET JUJU

00:00 01:30

► PURA PURA

01:30 03:00

► VIOLET INDIGO

03:00 04:30

► VAN KY b2b POL BADASS

04:30 06:30

Début : 2024-04-06 23:45:00

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

