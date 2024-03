SAUVAGE ACTE.010 dock des suds Marseille, samedi 6 avril 2024.

SAUVAGE ACTE.010 ♫♫♫ Samedi 6 avril, 23h45 dock des suds A partir de 10€ en pré-vente uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T23:45:00+02:00 – 2024-04-07T08:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T23:45:00+02:00 – 2024-04-07T08:00:00+02:00

Acte.010

2 Scènes : Rave / Bass Music

06.04.24 – 23:45 > 08:00

DOCK DES SUDS

——————

PAS DE BILLETTERIE SUR PLACE

► € / € / €

Billetterie : http://tinyurl.com/2p8zvh4b

——————

Castagne en règle, Marseille bouillonne

L’amour au cœur, le corps qui résonne

Rengaine SAUVAGE, 160 Frappes minutes de la jungle à la cage.

Les Docks une arène, des ultras dansent sur les murs

Kick bandoulière, skeuds ceinture

Le tumulte, la légende et le futur

Marseille règne, Marseille flambe le ciel

Nos yeux étincellent, des cours circuits

Des courses-poursuites au cœur de la rave

Marseille, la nuit, la daronne

Dans les ombres, notre famille, la zone

Sombre, sincère, noir et lumière.

SAUVAGE 10, porte le maillot

Casse tout et reste y.

——————

◊ LINE UP

——————

● STAGE 01 // LA CAGE

> Rave Music

► LINE UP COMING SOON…

● STAGE 02 // LA JUNGLE

> Bass Music

► LINE UP COMING SOON…

——————

◊ INFORMATIONS

——————

◦ VESTIAIRE 2€ : Cash/CB

◦ CONSOMMATIONS AU BAR

Deux options pour consommer au bar :

– Acheter en caisse des jetons qui vous serviront ensuite à payer vos consommations

– Ou payer directement en CB au comptoir

——————

La liberté d’être, de vivre, de faire de chacun.e d’entre vous est au cœur du projet Animals Industry… LA NUIT, c’est un instant qui nous appartient, que nous partageons ensemble avec une énergie qui lui est propre, L’énergie d’une légion déterminée qui vibre en rythme durant des heures et sans interruptions.

Alors la nuit, sur le trajet, sur le dancefloor, on veille sur ses voisin.e.s, on protège à sa manière le monde de la nuit et la liberté de chacun.e !

Pour une soirée plus safe, nous avons mis en place plusieurs actions :

▌ BRIGADE DE L’AMOUR

> Lutte contre les violences sexistes, sexuelles, et tout type de discrimination

> Disponible à n’importe quel moment dans l’espace SAFER !

> Maraudes toute la soirée NON STOP

▌ SAFER & CHILL ZONE

> Espace repos

> Située en intérieur

> Prise en charge immédiate du public

> Ouverte toute la soirée

> Point de ralliement de la BRIGADE

▌ Stand RDR

> Sensibilisation

> Prévention des risques

> Informations

> Prise en charge

> Réassurance

> Distribution de bouchons d’oreilles, préservatifs, produits hygiéniques roule ta paille, etc…

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/sauvage-acte-010 »}] [{« link »: « http://tinyurl.com/2p8zvh4b »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]