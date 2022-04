Sauvage acte.003 Marseille 2e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Sauvage acte.003 Dock des Suds 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

13 18 Marseille, c’est sauvage, l’amour c’est brutal. Tendez l’oreille, les docks vibrent encore de notre dernière chasse en meute…

Que la techno soit, qu’elle ravage tout sur son passage… Que ces 8 heures bestiales au cœur de la fête deviennent une course à la sensation la plus intense. Vivons la nuit avec les tripes, la musique avec le cœur, créons ensemble nos futurs souvenirs éternels.

Une nuit entière pour les égaré.e.s, les désaxé.e.s, ceux qui dans les ténèbres trouvent leur place.



Une brigade de l’amour (pour une soirée safe) sera déployée du début à la fin de la soirée. Info sur ce projet dans le fil de discussion de l’événement.



Line Up



• Lessss – Hard techno

Lessss c’est LA découverte des ces dernières années… Une véritable passionnée d’à peine 20 ans qui le mois dernier a explosé le dancefloor des célèbres soirées Possession ! (balaise… )

Elle transmet son amour de la musique au travers de sets techno mélodiques et extrêmement turbulents. Résidente du collectif Nuits De Grâce (Paris), elle s’est très rapidement fait un nom sur la scène techno parisienne grâce à sa détermination et son envie d’en faire toujours plus.



• Dagga – Techno / Electro / Break

Originaire de Maracaibo, au Venezuela, Dagga a passé toutes ses jeunes années dans les raves organisées par son grand frère, absorbant les sons techno bruts et l’électro futuriste inspirés de label comme Gigolo Records. Dagga montre sa capacité à trancher et à découper une variété de saveurs, Techno, Electro, Break, avec une précision parfaite.

En 2020, il a sorti son premier ep, “House of Flying Daggers”, sur le célèbre label International Chrome de Jensen Interceptor. Un album très bien accueilli à ce jour qui combine électro classique et speed ghetto, inspiré par les premiers jours de Dopplerefekt et de D.l.E.

Une rencontre qui va vous faire vriller…



• SoumSoum – Micro / Techno (Animals Industry )

SoumSoum propose un mélange entre Micro-house, Raw-house et Ghetto-house avec comme fil directeur, une recherche de ce groove à la fois hypnotique et tendancieux qu’il affectionne tant. Groove qui est l’essence de ce qui le motive avant tout, faire bouger et voyager les gens sans trop se poser de questions, que ce soit à 120 ou 140 BPM.



• APG – Techno / Indus (Animals Industry / Marsatac Agency)

Véritable trublion phocéen, APG est un pur produit marseillais qui fait ses gammes depuis 2019 au sein du collectif Techno Animals Industry. Il débarque derrière les platines au Chapiteau de la Belle de Mai ; devenant rapidement un pilier du collectif, il prend les rênes de la programmation des soirées Animals Industry.

Il tient son rôle de taulier en proposant une vision acide, breakée, généreuse et sauvage de la musique Techno, à l’image de sa ville et de son stade, qui l’animent.

Vous pouvez le retrouver deux fois par mois sous sa casquette d’animateur radio chez Radio Grenouille avec le média La Stud, mais aussi sur NWR Radio, webradio underground de Glasgow dont il est un des résidents mensuels.

Énergie sauvage et sensibilité décomplexée définissent bien cet énergumène qui ne se lasse jamais de découvrir et proposer de nouveaux horizons musicaux



• Keuj – Techno / Break (13OP / Subdwarf / Animals industry)

Avant-gardiste, défricheur et tonitruant, Keuj est un incontournable Dj de la scène marseillaise.

Dj résident du label 13 OP et co-créateur du label Subdwarf, Keuj emprunte les chemins les plus escarpés de la musique électronique pour proposer des voyages inédits, tant en termes de sensations que de découvertes.

Véritable orfèvre, ses Dj Sets sont toujours des copies de maître ; Keuj est un immanquable pur produit de la scène marseillaise, à cheval entre l’inimitable et l’impitoyable.

Que la techno soit, qu’elle ravage tout sur son passage… Rendez-vous le 23 avril au Dock des Suds.

