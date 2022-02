Sauvage acte.002 Marseille 2e Arrondissement, 26 février 2022, Marseille 2e Arrondissement.

13 18 Les rangs sont formés, nous attaquerons la nuit comme si était venue l’heure, de notre dernier jour sur terre.



La meute hurle de toutes ses forces et dans toute la ville, la techno sera brutale, l’amour sera sauvage. SAUVAGE, une nuit entière pour les égaré.e.s, les désaxé.e.s, ceux qui dans les ténèbres trouvent leur place.



Prenez des forces…



Line Up



• Salome

Salome est une Dj et productrice talentueuse et avant-gardiste née à Tbilissi en Géorgie.

On avait à coeur de vous présenter ce personnage incroyable du monde de la Techno qui va pour sûr marquer la scène marseillaise de son passage.



• Esther

Esther est une artiste émergente aux rythmiques détrempées. Ses productions dressent un tableau étrange, violent, empreint de sonorités passées, et dépeignent une farouche envie de dire et de faire singulièrement. Entre musique club et musique à l’image, Esther joue des sous-genres, tordant les lignes séparatrices de l’exercice de style. Construction symphonique, breakbeat sauvage, elle présente un nouveau live vivace, mêlant bass Music, techno et electronica. Moyenne 140 BPM: posture guerrière et résilience tenace.



• SoumSoum (Animals Industry)

SoumSoum propose un mélange entre Micro-house, Raw-house et Ghetto-house avec comme fil directeur, une recherche de ce groove à la fois hypnotique et tendancieux qu’il affectionne tant. Groove qui est l’essence de ce qui le motive avant tout, faire bouger et voyager les gens sans trop se poser de questions, que ce soit à 120 ou 140 BPM.



• APG (Animals Industry / Marsatac Agency)

Véritable trublion phocéen, APG est un pur produit marseillais qui fait ses gammes depuis 2019 au sein du collectif Techno Animals Industry. Il débarque derrière les platines au Chapiteau de la Belle de Mai ; devenant rapidement un pilier du collectif, il prend les rênes de la programmation des soirées Animals Industry.

Il tient son rôle de taulier en proposant une vision acide, breakée, généreuse et sauvage de la musique Techno, à l’image de sa ville et de son stade, qui l’animent.



• Keuj (13OP / Subdwarf / Animals industry )

Avant-gardiste, défricheur et tonitruant, Keuj est un incontournable Dj de la scène marseillaise. Dj résident du label 13 OP et co-créateur du label Subdwarf, Keuj emprunte les chemins les plus escarpés de la musique électronique pour proposer des voyages inédits, tant en termes de sensations que de découvertes. Véritable orfèvre, ses Dj Sets sont toujours des copies de maître ; Keuj est un immanquable pur produit de la scène marseillaise, à cheval entre l’inimitable et l’impitoyable.

