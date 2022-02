SAUVAGE acte.002 dock des suds, 26 février 2022, Marseille.

SAUVAGE acte.002

dock des suds, le samedi 26 février à 23:45

Les rangs sont formés, nous attaquerons la nuit comme si était venue l’heure, de notre dernier jour sur terre. La meute hurle de toutes ses forces et dans toute la ville, la techno sera brutale, l’amour sera sauvage. SAUVAGE, une nuit entière pour les égaré.e.s, les désaxé.e.s, ceux qui dans les ténèbres trouvent leur place. Prenez des forces… —————— Une brigade de l’amour (pour une soirée safe) sera déployée du début à la fin de la soirée. Info sur ce projet dans le fil de discussion de l’événement. —————— LINE UP —————— **SALOME** – Salome est une Dj et productrice née à Tbilissi en Géorgie, et récemment installée à Berlin, ville qui l’a immédiatement adoptée. Salome a ce qu’on appelle un style « très marqué » inspiré de l’électro, de l’acid et la techno. Ses Dj sets sont des aventures aux multiples histoires, mais qui conduisent toujours le public vers une transe incontrôlable. Salomé apparaît actuellement sur Mechatronica, FTP, Darknet, et une nouvelle sortie sur Lobster Theremin sortira au printemps prochain. – SC : [https://soundcloud.com/salome-664218599](https://soundcloud.com/salome-664218599) IG : [https://www.instagram.com/salome6_6/](https://www.instagram.com/salome6_6/) **ESTHER** – Esther est une artiste émergente aux rythmiques détrempées. C´est à travers son label DOUM records qu’elle s’exprime pour la première fois en y livrant l’EP « Movement for the Death of the Kitten» (2019) étayé de deux clips vidéos libertaires et suffocants qui viendront nourrir son premier live (Bikini, Musée d’art contemporain de Toulouse, Gaité lyrique, Les siestes Electroniques, Bourges). Invitée à rejoindre l’écurie Polaar en 2020, elle y sort un deux titres « Hedon app » apprécié de la scène bass pour son énergie club et ses variations. (Resident Advisor/ osheyack; RA-BBC Deena Abdelwahed; NTS/ nahash; independent music podcast). En novembre 2020, elle livre son premier maxi sur le label lyonnais: « Pantome ». Ses productions dressent un tableau étrange, violent, empreint de sonorités passées, et dépeignent une farouche envie de dire et de faire singulièrement. Entre musique club et musique à l’image, Esther joue des sous-genres, tordant les lignes séparatrices de l’exercice de style. Construction symphonique, breakbeat sauvage, elle présente un nouveau live vivace, mêlant bass Music, techno et electronica. Moyenne 140 BPM: posture guerrière et résilience tenace. – IG : [https://www.instagram.com/esther_ans_helm/](https://www.instagram.com/esther_ans_helm/) BC : [https://esther-music.bandcamp.com/album/hedon-hack](https://esther-music.bandcamp.com/album/hedon-hack) FB : [https://m.facebook.com/…/Musician/estheranshelm/posts/](https://m.facebook.com/…/Musician/estheranshelm/posts/)… YT : [https://youtu.be/de4jvokMP28](https://youtu.be/de4jvokMP28) Lien maxi Pantome: [https://esther-music.bandcamp.com/album/pantome](https://esther-music.bandcamp.com/album/pantome) **SOUMSOUM** ( Animals Industry ) – SoumSoum propose un mélange entre Micro-house, Raw-house et Ghetto-house avec comme fil directeur, une recherche de ce groove à la fois hypnotique et tendancieux qu’il affectionne tant. Groove qui est l’essence de ce qui le motive avant tout, faire bouger et voyager les gens sans trop se poser de questions, que ce soit à 120 ou 140 BPM. **APG** ( Animals Industry / Marsatac Agency) – Véritable trublion phocéen, APG est un pur produit marseillais qui fait ses gammes depuis 2019 au sein du collectif Techno Animals Industry. Il débarque derrière les platines au Chapiteau de la Belle de Mai ; devenant rapidement un pilier du collectif, il prend les rênes de la programmation des soirées Animals Industry. Il tient son rôle de taulier en proposant une vision acide, breakée, généreuse et sauvage de la musique Techno, à l’image de sa ville et de son stade, qui l’animent. Vous pouvez le retrouver deux fois par mois sous sa casquette d’animateur radio chez Radio Grenouille avec le média La Stud, mais aussi sur NWR Radio, webradio underground de Glasgow dont il est un des résidents mensuels. Énergie sauvage et sensibilité décomplexée définissent bien cet énergumène qui ne se lasse jamais de découvrir et proposer de nouveaux horizons musicaux [https://marsatac.agency/artistes/apg/](https://marsatac.agency/artistes/apg/) **KEUJ** ( 13OP / Subdwarf / Animals industry ) – Avant-gardiste, défricheur et tonitruant, Keuj est un incontournable Dj de la scène marseillaise. Dj résident du label 13 OP et co-créateur du label Subdwarf, Keuj emprunte les chemins les plus escarpés de la musique électronique pour proposer des voyages inédits, tant en termes de sensations que de découvertes. Véritable orfèvre, ses Dj Sets sont toujours des copies de maître ; Keuj est un immanquable pur produit de la scène marseillaise, à cheval entre l’inimitable et l’impitoyable. Subdwarf : [https://soundcloud.com/subdwarf](https://soundcloud.com/subdwarf) —————— ◊ INFORMATIONS —————— ◦ PASS VACCINAL OBLIGATOIRE sous forme de QR CODE valide : – Certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois ; – Certificat de contre-indication à la vaccination. avec test négatif ⚠ ATTENTION ⚠ Une dérogation permettant d’utiliser un certificat de test négatif de moins de 24h dans le cadre du « pass vaccinal » sera possible jusqu’au 15 février pour les personnes ayant reçu leur première dose de vaccin d’ici là, dans l’attente de leur deuxième dose. L’acquéreur du billet ne pourra obtenir remboursement de son billet en cas de refus d’accès pour non validité ou non présentation d’une preuve valide et ce quelle qu’en soit la raison. ◦ Arrêté du 15 novembre 2021 : Port du masque obligatoire ◦ VESTIAIRE 2€ : Cash/CB ◦ CONSOMMATIONS AU BAR Deux options pour consommer au bar : – Acheter en caisse des jetons qui vous serviront ensuite à payer vos consommations – Ou payer directement en CB au comptoir

18 / 13€ en pré-vente

♫♫♫

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T23:45:00 2022-02-26T08:00:00