dock des suds, le samedi 27 novembre

SAUVAGE acte.001 DOCK DES SUDS ( Cabaret des suds ) 27.11.21 – 23:45 > 08:00 Billetterie : [https://tinyurl.com/m9nvfcdc](https://tinyurl.com/m9nvfcdc) Pas de vente de billets sur place La meute s’est réveillée et elle a les crocs, préparez-vous à littéralement danser jusqu’au lever du soleil. Les loups, les fauves hurlent à la nuit que la techno sera brutale, l’amour sera sauvage. Voilà arrivée l’heure du plus gros rendez-vous signé « Animals Industry ». Une nuit entière pour les égaré.e.s, les désaxé.e.s, ceux qui dans les ténèbres trouvent leur place. —————— ◊ LINE UP —————— ▌JULIAN MULLER ( Nali ) La fulgurante progression de Julian Muller sur la scène techno a été marquée par une odyssée éclectique à travers des paysages sonores défiant les genres. Originaire de France, en passant par Berlin et actuellement basé à Bruxelles, il a façonné son esthétique sonore en tant que sélectionneur de vinyles et a depuis produit sa propre signature sonore qui a conduit à la sortie de son premier album sur Lobster Theremin ainsi qu’à de précieuses sorties sur les labels KAOS et A.R.TS. En 2021, Julian a lancé son propre label “NALI” avec l’objectif de pousser sa vision et son esprit créatif pour soutenir les artistes à se développer dans la force d’une plate-forme créative unique. SC : [https://soundcloud.com/julian_muller](https://soundcloud.com/julian_muller) IG : [https://www.instagram.com/julianmuller__/](https://www.instagram.com/julianmuller__/) FB : [https://www.facebook.com/julianmullerito/](https://www.facebook.com/julianmullerito/) ▌ROÜGE ( Detriti Records / RAW ) Évoluant dans un univers sombre qu’elle illustre à travers des morceaux énergiques, aux basses profondes et percutante ! Bien connue de la scène française pour ses sets implacables aux influences Techno et EBM. Dans ses productions, elle vous projette dans un univers cyberpunk, alternatif et électronique avec une identité musicale unique. Nouvel EP : [https://soundcloud.com/rawppl/sets/rouge-anti-hero](https://soundcloud.com/rawppl/sets/rouge-anti-hero) SC : [https://soundcloud.com/iamrougemusic](https://soundcloud.com/iamrougemusic) IG : [https://www.instagram.com/rougemusic](https://www.instagram.com/rougemusic) FB : [https://www.facebook.com/iamrougemusic](https://www.facebook.com/iamrougemusic) ▌LAZE ( Caisson Gauche / Matière ) Influencée par des sonorités raves, breakées et parfois plus sensibles, LAZE forme son univers en s’inspirant de différents styles pour partager à travers la production ou derrière les platines, un univers onirique, aux allures brillantes, énergiques et digitales. SC : [https://soundcloud.com/laze_music](https://soundcloud.com/laze_music) IG : [https://www.instagram.com/laze.lf/](https://www.instagram.com/laze.lf/) FB : [https://www.facebook.com/lazesound](https://www.facebook.com/lazesound) ▌SOUMSOUM ( Animals Industry ) SoumSoum propose un mélange entre Micro-house, Raw-house et Ghetto-house avec comme fil directeur, une recherche de ce groove à la fois hypnotique et tendancieux qu’il affectionne tant. Groove qui est l’essence de ce qui le motive avant tout, faire bouger et voyager les gens sans trop se poser de questions, que ce soit à 120 ou 140 BPM. ▌APG ( Animals Industry / Marsatac Agency) Véritable trublion phocéen, APG est un pur produit marseillais qui fait ses gammes depuis 2019 au sein du collectif Techno Animals Industry. Il débarque derrière les platines au Chapiteau de la Belle de Mai ; devenant rapidement un pilier du collectif, il prend les rênes de la programmation des soirées Animals Industry. Il tient son rôle de taulier en proposant une vision acide, breakée, généreuse et sauvage de la musique Techno, à l’image de sa ville et de son stade, qui l’animent. Vous pouvez le retrouver deux fois par mois sous sa casquette d’animateur radio chez Radio Grenouille avec le média La Stud, mais aussi sur NWR Radio, webradio underground de Glasgow dont il est un des résidents mensuels. Énergie sauvage et sensibilité décomplexée définissent bien cet énergumène qui ne se lasse jamais de découvrir et proposer de nouveaux horizons musicaux [https://marsatac.agency/artistes/apg/](https://marsatac.agency/artistes/apg/) ▌KEUJ ( 13OP / Subdwarf / Animals industry ) Avant-gardiste, défricheur et tonitruant, Keuj est un incontournable Dj de la scène marseillaise. Dj résident du label 13 OP et co-créateur du label Subdwarf, Keuj emprunte les chemins les plus escarpés de la musique électronique pour proposer des voyages inédits, tant en termes de sensations que de découvertes. Véritable orfèvre, ses Dj Sets sont toujours des copies de maître ; Keuj est un immanquable pur produit de la scène marseillaise, à cheval entre l’inimitable et l’impitoyable. Subdwarf : [https://soundcloud.com/subdwarf](https://soundcloud.com/subdwarf) —————— ◊ INFORMATIONS —————— ◦ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE sous forme de QR CODE valide : – Certificat complet de vaccination – Test PCR ou ANTIGENIQUE négatif de moins de 72h – Certificat de rétablissement de la Covid à télécharger sur la SIDEP ◦ CONSOMMATIONS AU BAR Deux options pour consommer au bar : – Acheter en caisse des jetons qui vous serviront ensuite à payer vos consommations – Ou payer directement en CB au comptoir

13 / 17€ en pré-vente uniquement

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T23:50:00 2021-11-27T08:00:00