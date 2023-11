Fête baroque à Sauternes Sauternes, 9 décembre 2023, Sauternes.

Sauternes,Gironde

Thème de cette édition 2023 : Jour et Nuit.

8 concerts de plusieurs formats, dans des lieux d’exception. Des invités remarquables, des animations tout au long de la journée, des expériences à vivre.

Des rencontres musicales et humaines qui associent curiosité et beauté pour que brille la musique, de jour, comme de nuit.

ANIMATIONS

Exposition des luthiers

Initiations instrumentales

Bagad de Bordeaux

Conférence « La musique à Rome »

Atelier lutherie

Dégustations à la fin de chaque concert

Restauration sur le pouce, assiettes ou menu gastronomique..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 23:00:00. EUR.

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The theme of this 2023 edition: Day and Night.

8 concerts of various formats, in exceptional venues. Remarkable guests, entertainment throughout the day, experiences to live.

Musical and human encounters that combine curiosity and beauty to make music shine, day and night.

EVENTS

Luthiers’ exhibition

Instrumental initiations

Bagad de Bordeaux

Music in Rome » conference

Violin-making workshop

Tastings at the end of each concert

Snacks, plates or gourmet menus.

El tema de esta edición 2023: Día y Noche.

8 conciertos de diversos formatos, en lugares excepcionales. Invitados notables, entretenimiento durante todo el día, experiencias para disfrutar.

Encuentros musicales y humanos que combinan curiosidad y belleza para hacer brillar la música, de día y de noche.

EVENTOS

Exposición de luthiers

Iniciaciones instrumentales

Bagad de Burdeos

Conferencia « Música en Roma

Taller de fabricación de violines

Degustaciones al final de cada concierto

Aperitivos, platos o menús gastronómicos.

Thema der Ausgabe 2023: Tag und Nacht.

8 Konzerte in verschiedenen Formaten an außergewöhnlichen Orten. Bemerkenswerte Gäste, Animationen den ganzen Tag über, Erlebnisse, die es zu erleben gilt.

Musikalische und menschliche Begegnungen, die Neugier und Schönheit verbinden, damit die Musik leuchtet, am Tag wie in der Nacht.

ANIMATIONEN

Ausstellung von Geigenbauern

Instrumentale Einführungen

Bagad de Bordeaux

Vortrag « Die Musik in Rom »

Workshop für Geigenbauer

Kostproben am Ende jedes Konzerts

Essen auf die Schnelle, Teller oder gastronomisches Menü.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT Sauternes Graves Landes Girondines