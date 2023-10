Portes Ouvertes AOC Sauternes et Barsac Sauternes, 11 novembre 2023, Sauternes.

Sauternes,Gironde

Les vignerons de Sauternes et Barsac vous donnent rendez-vous les 11 et 12 Novembre prochains.

A 40 minutes de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne et à deux pas de l’Océan Atlantique, la route des vins traverse les appellations de Sauternes et Barsac sur plus de 50km.

Au programme : Initiations à la dégustation, visites guidées des châteaux, chais et parcs, expositions d’art et d’artisanat, balades en calèche, conférences, marché de producteurs, rencontres musicales…

Retrouvez les châteaux participants sur https://www.sauternes-barsac.com/evenement/.

2023-11-11 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sauternes and Barsac winegrowers look forward to seeing you on November 11 and 12.

Just 40 minutes from Bordeaux, on the left bank of the Garonne and a stone’s throw from the Atlantic Ocean, the wine route crosses the Sauternes and Barsac appellations over more than 50km.

On the program: wine-tasting introductions, guided tours of châteaux, wineries and parks, arts and crafts exhibitions, horse-drawn carriage rides, conferences, farmers? markets, musical encounters?

Find out more about participating châteaux at https://www.sauternes-barsac.com/evenement/

Los viticultores de Sauternes y Barsac le esperan los días 11 y 12 de noviembre.

A 40 minutos de Burdeos, en la orilla izquierda del Garona y a dos pasos del océano Atlántico, la ruta del vino atraviesa las denominaciones de Sauternes y Barsac en un recorrido de más de 50 km.

Programa: iniciación a la cata, visitas guiadas a los castillos, bodegas y parques, exposiciones de artesanía, paseos en calesa, conferencias, mercado agrícola, encuentros musicales..

Más información sobre los castillos participantes en https://www.sauternes-barsac.com/evenement/

Die Winzer von Sauternes und Barsac laden Sie am 11. und 12. November ein.

40 Minuten von Bordeaux entfernt, am linken Ufer der Garonne und nur einen Katzensprung vom Atlantik entfernt, durchquert die Weinstraße die Appellationen Sauternes und Barsac auf einer Länge von über 50 km.

Auf dem Programm stehen: Einführung in die Weinprobe, Führungen durch die Schlösser, Weinkeller und Parks, Kunst- und Handwerksausstellungen, Kutschfahrten, Konferenzen, Bauernmärkte, musikalische Begegnungen?

Die teilnehmenden Schlösser finden Sie auf https://www.sauternes-barsac.com/evenement/

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Sauternes Graves Landes Girondines