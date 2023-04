Fête de la musique au Restaurant La Chapelle Château Guiraud, 21 juin 2023, Sauternes.

Dans le cadre de la fête de la musique, concert acoustique Fanny Sei prévu pendant le dîner au Restaurant La Chapelle à Sauternes.

Réservation fortement conseillée..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Château Guiraud Restaurant La Chapelle

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the music festival, acoustic concert Fanny Sei planned during the dinner at the Restaurant La Chapelle in Sauternes.

Reservation strongly advised.

En el marco de la Fiesta de la Música, se celebrará un concierto acústico de Fanny Sei durante la cena en el Restaurante La Chapelle de Sauternes.

Se recomienda encarecidamente reservar.

Im Rahmen des Musikfestes findet während des Abendessens im Restaurant La Chapelle in Sauternes ein akustisches Konzert von Fanny Sei statt.

Reservierung dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Sauternes Graves Landes Girondines