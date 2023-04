Concert de piano au Restaurant La Chapelle Château Guiraud, 9 juin 2023, Sauternes.

Concert de piano organisé avec l’Esprit du Piano dans la chapelle suivi d’un dîner avec un menu.

Sur réservation auprès du restaurant..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

Château Guiraud Restaurant La Chapelle

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Piano concert organized with the Esprit du Piano in the chapel followed by a dinner with a menu.

Reservation required at the restaurant.

Concierto de piano organizado con el Esprit du Piano en la capilla, seguido de una cena con menú.

Reserva obligatoria en el restaurante.

Ein mit L’Esprit du Piano organisiertes Klavierkonzert in der Kapelle, gefolgt von einem Abendessen mit Menü.

Mit Reservierung im Restaurant.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Sauternes Graves Landes Girondines