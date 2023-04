Marché printanier, artisanal et gourmand Place de la Mairie, 18 mai 2023, Sauternes.

Venez assister à un marché printanier, artisanal et gourmand au cœur du village de Sauternes !

Divers exposants seront présents : horticulteurs, créateurs et artisans, figurines historiques, décos de jardin, plants, etc.

Mais aussi de nombreuses animations :

– exposition de tracteurs

– jeux pour enfants (manège, pêche à la ligne)

– dédicace du livre « Les poilus du Château d’Yquem » par Michel Laville.

Restauration et buvette sur place..

2023-05-18

Place de la Mairie

Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to a spring market, craft and gourmet in the heart of the village of Sauternes!

Various exhibitors will be present: horticulturists, creators and craftsmen, historical figurines, garden decorations, plants, etc.

But also many animations :

– tractor exhibition

– games for children (merry-go-round, angling)

– signing of the book « Les poilus du Château d’Yquem » by Michel Laville.

Catering and refreshments on site.

¡Venga a asistir a un mercado primaveral, artesanal y gastronómico en el corazón del pueblo de Sauternes!

Varios expositores estarán presentes: horticultores, diseñadores y artesanos, figuritas históricas, decoraciones de jardín, plantas, etc.

Pero también muchas animaciones :

– exposición de tractores

– juegos para niños (tiovivo, pesca con caña)

– firma del libro « Les poilus du Château d’Yquem » de Michel Laville.

Catering y refrescos in situ.

Erleben Sie einen Frühlings-, Kunsthandwerks- und Gourmetmarkt im Herzen des Dorfes Sauternes!

Verschiedene Aussteller werden anwesend sein: Gärtner, Designer und Kunsthandwerker, historische Figuren, Gartendekorationen, Setzlinge, etc.

Aber auch zahlreiche Animationen:

– traktorausstellung

– spiele für Kinder (Karussell, Angeln)

– signierstunde des Buches « Les poilus du Château d’Yquem » von Michel Laville.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

