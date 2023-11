Les Nouveaux Caractères – Une journée à Rome Château d’Yquem Sauternes, 9 décembre 2023T 14:30, Sauternes.

Redécouvrez les cantates de G. F. Haendel sous le prisme de son voyage en Italie. À travers un programme varié dans ses formes et ses émotions, imaginez et parcourez la Rome du début du XVIIIe siècle. Samedi 9 décembre, 14h30, 16h30 1

Lorsque le jeune Haendel arrive à Rome à la fin de 1706, l’opéra n’y est plus autorisé car jugé trop divertissant et profane pour certains esprits rigoristes, et scandaleux pour la capitale de l’Église. La noblesse séculière se tourne alors vers le genre de la cantate.

La Lucrezia, cantate à une voix et continuo, figure parmi les oeuvres les plus populaires de Haendel. Le mythe de Lucrèce, qui, près avoir été violée par Tarquin se donnera la mort pour sauver son honneur, contribue certainement à cette popularité par la violence et la variété des expressions que la musique réclame de son interprète qui se doit de démontrer des qualités de tragédienne et de virtuose pour provoquer chez l’auditeur une émotion intense. Tout le génie de Haendel est résumé dans cette cantate dont Beethoven admirait les audaces harmoniques.

