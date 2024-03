Sauterelles et criquets Parking à l’entrée de la forêt régionale de Cheptainville (48°32’10.8″N 2°16’24.0″E) Cheptainville, samedi 7 septembre 2024.

Sauterelles et criquets Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 7 septembre, 14h30 Parking à l’entrée de la forêt régionale de Cheptainville (48°32’10.8″N 2°16’24.0″E)

Partez à la découverte de l’univers fascinant des sauterelles et des criquets, ces petits insectes sauteurs et chanteurs. Vous apprendrez à les distinguer, à connaitre leurs caractéristiques physiques et leur mode de vie.

Lors de cette sortie, vous pourrez ainsi voir et entendre ces insectes dans leur milieu naturel, puis les attraper au filet afin d’observer de près diverses espèces de notre région et apprendre à les identifier.

Parking à l’entrée de la forêt régionale de Cheptainville (48°32’10.8″N 2°16’24.0″E) Route de Lardy, 91630 Cheptainville Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France

CPN Val de Seine