Tennis club de la Pommeraie, le mardi 20 juillet à 16:30

De la prairie à la zone humide de la mare, vous découvrirez tout sur ce petit coin de nature situé aux portes de Caen. (2km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Chaussez vos bottes et venez vous initier à la capture et à la détermination des orthoptères (sauterelles et criquets) de la prairie et de la zone humide de la vallée du Dan. (2km/2h) – Niveau 1 Tennis club de la Pommeraie 4 chemin de Beauregard,14112,BIEVILLE-BEUVILLE BIEVILLE-BEUVILLE

2021-07-20T16:30:00 2021-07-20T18:30:00

