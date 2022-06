Sauterelles, criquets & cie Saint-Martin-de-Crau, 9 juillet 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Sauterelles, criquets & cie

Sentier Peau de Meau Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE) Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)Provence Tourisme / Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARBE)

2022-07-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-09 11:00:00 11:00:00

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Saute qui peut ! La Réserve des coussouls de Crau abrite une des plus belles populations d’orthoptères de la région : des petits, des gros, des verts, avec les ailes bleues, et même un endémique !

Mais connaissez-vous la différence entre une sauterelle et un criquet ? Savent-ils tous sauter, ou même chanter ?

Suivez Lisbeth, notre spécialiste, entre Crau verte et Crau sèche à la recherche de ces insectes pas si ordinaires.

À la découverte des orthoptères de la Crau

contact@cen-paca.org +33 4 42 20 03 83 http://www.cen-paca.org/

Saint-Martin-de-Crau

