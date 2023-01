Saut Hermès Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Saut Hermès, 17 mars 2023, Paris
Grand Palais Avenue Winston-Churchill

2023-03-17 – 2023-03-19

Grand Palais Avenue Winston-Churchill

Paris

Un rendez-vous sportif incontournable qui réunit sous la nef du Grand Palais l'élite du jumping international.
+33 1 40 17 47 00
http://www.sauthermes.com/fr/

