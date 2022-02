Saut Hermès 2022 Paris au Grand Palais Grand Palais Ephémère Paris Catégories d’évènement: île de France

Saut Hermès 2022 Paris au Grand Palais Grand Palais Ephémère, 18 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 18 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022

Le Saut Hermès revient à Paris les 18, 19 et 20 mars 2022. Cette douzième édition se déroule pour la première fois au Grand Palais Éphémère, et conserve toute son authenticité dans une atmosphère sportive et joyeuse. Un grand concours hippique sous la Nef du Grand Palais de Paris. La maison Hermès organise la nouvelle édition de ce rendez-vous parisien, célébration du cheval dans toutes ses expressions : concours de saut d'obstacles de niveau international qualifié CSI 5*, classification la plus élevée de la Fédération équestre internationale, et découverte des multiples facettes de l'univers du cheval.

