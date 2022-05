Saut en parachute tandem Villefranche-de-Rouergue, 6 juin 2022, Villefranche-de-Rouergue.

Saut en parachute tandem Aérodrome de Graves Villefranche-de-Rouergue

2022-06-06 – 2022-06-06

Aérodrome de Graves Aveyron Villefranche-de-Rouergue

EUR Osez le grand saut !

Vivez de nouvelles sensations avec un saut en chute libre à plus de 3000m au dessus de Villefranche de Rouergue.

L’activité est proposée par des moniteurs spécialisés dans les baptêmes de l’air, et des formations et travail aérien en ULM, montgolfière et saut en parachute tandem.

Tarif : Billet solo = 250 € / Billet Duo = 230€ par personne / Vidéo du saut = 70 €

Réservation : https://www.chosesdelair.com/reservation-saut-en-parachute

Avis aux amateurs des sensations fortes !

Osez le grand saut !

Vivez de nouvelles sensations avec un saut en chute libre à plus de 3000m au dessus de Villefranche de Rouergue.

L’activité est proposée par des moniteurs spécialisés dans les baptêmes de l’air, et des formations et travail aérien en ULM, montgolfière et saut en parachute tandem.

Tarif : Billet solo = 250 € / Billet Duo = 230€ par personne / Vidéo du saut = 70 €

Réservation : https://www.chosesdelair.com/reservation-saut-en-parachute

OT Villefranche-Najac

Aérodrome de Graves Villefranche-de-Rouergue

dernière mise à jour : 2021-12-01 par