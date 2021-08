Gérardmer Gérardmer Gérardmer, Vosges SAUT A SKI – GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA VILLE DE GERARDMER Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

Gérardmer Vosges Compétition internationale de saut à ski féminin FIS CUP (tremplin HS 72m),

PROGRAMME : sauts d’essai à 18h30, compétition en 2 manches à 19h30. Compétitions vendredi à partir de 10h (sauts d’essai), à 11h compétition en 2 manches. A partir de 17h30 : inédit, montée de la piste du tremplin en course à pied (course par élimination), finale à 20h30. Accès libre avec pass sanitaire. Buvette et restauration sur place. +33 6 80 62 45 50 VDG dernière mise à jour : 2021-08-23 par

