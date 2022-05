Saut à l’élastique du viaduc de Ste-Eulalie de Cernon Sainte-Eulalie-de-Cernon, 12 mars 2022, Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Saut à l’élastique du viaduc de Ste-Eulalie de Cernon Sainte-Eulalie-de-Cernon

2022-03-12 – 2022-03-12

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

EUR Sainte-Eulalie-de-Cernon Un bon bol d’adrénaline ça vous tente? Elancez-vous la tête la première depuis le viaduc de Ste-Eulalie de Cernon à 50 mètres de hauteur. Une expérience exaltante qui vous laissera un souvenir inoubliable et la fierté d’avoir sauter le pas.

Le plus : profitez d’un panorama exceptionnel sur le village Templier et Hospitalier de Ste-Eulalie de Cernon et le Larzac.

Conditions :

– Poids minimum : 33 kg / Maximum : 138 kg

– Certificat médical nécessaire pour les plus de 55 ans

– Les contre-indications sont l’épilepsie, la grossesse, les problèmes cardiaques ou articulaires, le diabète.

Faites le grand plongeon face la commanderie la mieux préservée d’Europe.

+33 5656607203

©Antipodes Sport Nature

Sainte-Eulalie-de-Cernon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par