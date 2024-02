Saut à l’élastique du viaduc de Ste-Eulalie de Cernon Sainte-Eulalie-de-Cernon, samedi 14 septembre 2024.

Saut à l’élastique du viaduc de Ste-Eulalie de Cernon Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Faites le grand plongeon face la commanderie la mieux préservée d’Europe.

Un bon bol d’adrénaline ça vous tente? Elancez-vous la tête la première depuis le viaduc de Ste-Eulalie de Cernon à 50 mètres de hauteur. Une expérience exaltante qui vous laissera un souvenir inoubliable et la fierté d’avoir sauter le pas.

Le plus profitez d’un panorama exceptionnel sur le village Templier et Hospitalier de Ste-Eulalie de Cernon et le Larzac.

Conditions

– Poids minimum 33 kg / Maximum 138 kg

– Certificat médical nécessaire pour les plus de 55 ans

– Les contre-indications sont l’épilepsie, la grossesse, les problèmes cardiaques ou articulaires, le diabète.50 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-14

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

