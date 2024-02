SAUT A L’ELASTIQUE (BUNGY) – SAUT A L’ELASTIQUE (BUNGY) Haut. 61m SKYPARK NORMANDIE Souleuvre En Bocage, vendredi 29 mars 2024.

SAUT A L’ELASTIQUE (BUNGY)Hauteur 61m Billet valable 1 an à partir de la date d’achat.Réservation obligatoire au moins deux semaines à l’avance sur le site web indiqué sur le billet, en entrant votre code dans le panier. INFORMATION: Ouverture des activités du 30 mars 2024 au 24 novembre 2024. Depuis plus de 30 ans, le Viaduc de la Souleuvre propose des activités à sensations de 3 ans à 90 ans : luge sur rails, jardin pieds nus, parcours accrobranche sur filet, tyrolienne géante, balançoire géante, saut pendulaire et saut à l’élastique. Ce site naturel protégé est aménagé pour passer une journée en famille. Pique-nique, bar-restauration, barbecue, jeux d’enfants, randonnées, circuits VTT, vélo. Les parkings sont gratuits des deux côtés de la vallée. Le saut à l’élastique : Dès 40 KG (pas d’âge minimum requis – autorisation parentale écrite pour les moins de 18 ans, certificat médical récent à partir de 60 ans PMR) Au cœur d’un panorama magnifique, vous allez vivre un moment unique en vous confrontant à l’immensité du vide et découvrir cette sensation étrange, composée d’appréhension et d’excitation, ressentie avant un saut à l’élastique.Tentez le défi ultime encadré par une équipe de passionnés !Qu’est ce qui vous attend ? Une fois traversée la passerelle suspendue de 140 m de long, c’est 61 m d’adrénaline qui s’offrent à vous ! Depuis le Viaduc de la Souleuvre, au pied de la rivière du même nom vous aurez peut-être la chance de pouvoir tester le plus haut touché d’eau au monde. Equipé d’un baudrier attaché à la taille, en plus de l’attache principale située à vos chevilles, vous pourrez vous dépasser en toute sécurité. Que ce soit un saut en solo, avec des amis, ou en binôme accroché à votre moitié, ce saut vous procurera un pur moment de plaisir et de satisfaction. Alors n’hésitez plus et sautez sur l’occasion !! Et pour garder un souvenir impérissable, en plus des photos et vidéo que vous pourrez commander directement auprès de notre partenaire, vous repartirez avec un tee shirt qui vous permettra d’arborer fièrement le fait que VOUS avez sauté à l’élastique.- Achat de photos/vidéo sur place sur support USB (clé fournie) de 35€ à 60€ Contre indications :Problème cardiaque grave, hernie discale grave, crise d’épilepsie, problème ophtalmique, vertige de Ménière, femme enceinte, traumatisme crânien… Liste non exhaustive et non limitative. En cas de doute, un avis médical est fortement conseillé.

Tarif : 99.00 – 145.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 00:00

SKYPARK NORMANDIE VIADUC DE LA SOULEUVRE 14350 Souleuvre En Bocage 14