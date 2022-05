Saut à l’élastique au Viaduc d’Ariétal Exermont Exermont Catégorie d’évènement: Exermont

Saut à l'élastique au Viaduc d'Ariétal Exermont, 16 avril 2022, Exermont.

2022-04-16 – 2022-04-16

Viaduc d’Ariétal Exermont Ardennes Exermont Venez tenter l’expérience du saut à l’élastique depuis le viaduc d’Ariétal. Situé au cœur d’un vallon verdoyant, cet ancien ouvrage ferroviaire militaire d’une hauteur de 40 m est l’endroit idéal pour pratiquer le grand saut. adrenaline.elastique@orange.fr +33 6 73 58 66 45 http://www.ardenaline-elastique.com/ Viaduc d’Ariétal Exermont

