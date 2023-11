Marché de Noël Saussignac, 9 décembre 2023, Saussignac.

Saussignac,Dordogne

Le marché de Noël organisé par l’association le CEP ( culture et patrimoine)

des coteaux de Saussignac aura lieu les 9 et 10 décembre 2023.

Une trentaine d’exposants seront présents dans trois salles chauffées et

magnifiquement décorées, dans le château de Saussignac et trois chalets en

extérieur.

Seront proposés uniquement des produits artisanaux : objets en bois,

maroquinerie, compositions florales, déco de Noël, bijoux, créations textiles,

friandises de fête etc

A l’extérieur les visiteurs pourront se restaurer: plat chaud, crêpes, vin chaud,

gâteaux fait maison etc…

Il y aura une tombola avec de nombreux lots..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Christmas market organized by the CEP association (culture and heritage)

des coteaux de Saussignac will take place on December 9 and 10, 2023.

Some thirty exhibitors will be present in three heated and magnificently

rooms in the Château de Saussignac and three outdoor chalets

outdoor chalets.

Only handcrafted products will be on offer: wooden objects, leather goods

leather goods, floral arrangements, Christmas decorations, jewelry, textile creations,

festive treats, etc

Outside, visitors will be able to eat: hot dishes, crêpes, mulled wine,

homemade cakes, etc.

There will be a tombola with lots of prizes.

El mercado de Navidad organizado por la asociación CEP (cultura y patrimonio)

des coteaux de Saussignac tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre de 2023.

Una treintena de expositores estarán presentes en tres salas bellamente decoradas y climatizadas

en el castillo de Saussignac y tres chalets al aire libre

chalets exteriores.

Todos los productos que se ofrecerán serán artesanales: objetos de madera, marroquinería, arreglos florales, adornos navideños, etc,

marroquinería, arreglos florales, adornos navideños, joyas, creaciones textiles

golosinas festivas, etc

En el exterior, los visitantes podrán comer: platos calientes, crepes, vino caliente,

tartas caseras, etc.

Habrá una tómbola con muchos premios.

Der Weihnachtsmarkt, der von der Vereinigung CEP ( Kultur und Erbe) organisiert wird

des coteaux de Saussignac wird am 9. und 10. Dezember 2023 stattfinden.

Rund dreißig Aussteller werden in drei beheizten und beheizten Räumen vertreten sein

im Schloss von Saussignac und drei Hütten im Freien

außenbereich aufgestellt werden.

Es werden ausschließlich handwerkliche Produkte angeboten: Holzgegenstände,

lederwaren, Blumenarrangements, Weihnachtsdekoration, Schmuck, Textilkreationen,

festliche Leckereien usw

Im Außenbereich können sich die Besucher stärken: warme Gerichte, Crêpes, Glühwein,

selbstgemachte Kuchen usw.

Es gibt eine Tombola mit vielen Preisen.

