Jazz Pourpre : diner-jazz | Tiger Rose Salle des fêtes du château, 20 mai 2023, Saussignac.

Nouvelle édition du Jazz Pourpre !

Tiger Rose est un duo de choc qui nous emmène en voyage de Détroit, berceau du label Motown et de la musique américaine du 20e siècle, jusqu’au delta du Mississippi, au cœur des racines du Blues. Avec leurs voix uniques et puissantes, Mig et Loretta jouent une musique authentique avec un son sans artifice.

Loretta joue sur plusieurs cordes, chanteuse mais aussi harmoniciste et contrebassiste. De son côté, Mig est guitariste et chanteur. Il a reçu le Trophée France Bleue en 2002. Également bassiste et contrebassiste, il eut le privilège d’accompagner de nombreux performers américains..

Salle des fêtes du château

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



New edition of Purple Jazz!

Tiger Rose is an amazing duo that takes us on a journey from Detroit, the birthplace of the Motown label and 20th century American music, to the Mississippi Delta, the heart of the Blues roots. With their unique and powerful voices, Mig and Loretta play an authentic music with a sound without artifice.

Loretta plays on many strings, as a singer but also as a harmonica player and bassist. On his side, Mig is a guitarist and singer. He received the Trophée France Bleue in 2002. Also a bassist and double bass player, he had the privilege to accompany many American performers.

¡Nueva edición de Purple Jazz!

Tiger Rose es un poderoso dúo que nos lleva de viaje desde Detroit, cuna del sello Motown y de la música americana del siglo XX, hasta el Delta del Mississippi, corazón de las raíces del Blues. Con sus voces únicas y potentes, Mig y Loretta interpretan música auténtica con un sonido sin adornos.

Loretta es una cantante polifacética, armonicista y bajista. Mig es guitarrista y cantante. Fue galardonado con el Trophée France Bleue en 2002. También toca el bajo y el contrabajo y ha tenido el privilegio de acompañar a muchos intérpretes estadounidenses.

Neue Ausgabe von Jazz Pourpre!

Tiger Rose ist ein starkes Duo, das uns auf eine Reise von Detroit, der Wiege des Motown-Labels und der amerikanischen Musik des 20. Jahrhunderts, bis ins Mississippi-Delta, zu den Wurzeln des Blues, mitnimmt. Mit ihren einzigartigen und kraftvollen Stimmen spielen Mig und Loretta authentische Musik mit einem unverfälschten Sound.

Loretta spielt auf mehreren Saiten, als Sängerin, aber auch als Mundharmonikaspielerin und Kontrabassistin. Mig seinerseits ist Gitarrist und Sänger. Er wurde 2002 mit der Trophée France Bleue ausgezeichnet. Er ist auch Bassist und Kontrabassist und hatte das Privileg, zahlreiche amerikanische Performer zu begleiten.

