Châteaux en fête – Château de Fayolle 297 Route du Marment, 18 avril 2023, Saussignac.

VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION

Les 18, 20, 25 et 27 avril à 10h (english tour) et à 14h30 (français)

Prenez part à une visite guidée exceptionnelle de l’intérieur du Château.

La visite comprend un verre de bienvenue de notre vin mousseux, l’opportunité de voir le rez-de-chaussée du château, avant de monter l’escalier en colimaçon et de descendre dan la cave.

Nous ferons ensuite un tour par le parc, la chapelle, le pigeonnier pour finir dans les 3 chais de vin où vous pourrez déguster 4 de nos vins.

10€ par personne

Moins de 13 ans : gratuit

CB ou espèce acceptés avec paiement sur place à votre arrivée au château.

Réservation obligatoire par téléphone, e-mail ou sur place (chaque créneau de visite est limité à 50 places).

Attention: il est possible de déjeuner au Café des Chineurs avant ou après votre visite, mais la capacité du café est limitée à 36 personnes..

297 Route du Marment

Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



GUIDED TOUR AND TASTING

April 18, 20, 25 and 27 at 10am (English tour) and 2:30pm (French)

Take part in an exceptional guided tour of the interior of the Château.

The tour includes a welcome glass of our sparkling wine, the opportunity to see the first floor of the château, before climbing the spiral staircase and descending into the cellar.

We will then take a tour of the park, the chapel, the dovecote and finally the 3 wine cellars where you can taste 4 of our wines.

10? per person

Under 13 years old : free

Credit card or cash accepted with payment on site upon arrival at the castle.

Reservations are required by phone, e-mail or on site (each visit is limited to 50 places).

Please note: it is possible to have lunch at the Café des Chineurs before or after your visit, but the capacity of the café is limited to 36 people.

VISITA GUIADA Y DEGUSTACIÓN

18, 20, 25 y 27 de abril a las 10.00 h (visita en inglés) y a las 14.30 h (en francés)

Participe en una excepcional visita guiada por el interior del Château.

La visita incluye una copa de bienvenida de nuestro vino espumoso, la oportunidad de ver la planta baja del castillo, antes de subir la escalera de caracol y descender a la bodega.

A continuación, recorreremos el parque, la capilla, el palomar y, por último, las 3 bodegas donde podrá degustar 4 de nuestros vinos.

10? por persona

Menores de 13 años: gratis

Se acepta tarjeta de crédito o efectivo con pago in situ a la llegada al castillo.

Es necesario reservar por teléfono, correo electrónico o in situ (cada visita está limitada a 50 plazas).

Atención: es posible almorzar en el Café des Chineurs antes o después de la visita, pero la capacidad del café está limitada a 36 personas.

GEFÜHRTE TOUR UND VERKOSTUNG

Am 18., 20., 25. und 27. April um 10 Uhr (englische Tour) und um 14:30 Uhr (französische Tour)

Nehmen Sie an einer außergewöhnlichen Führung durch das Innere des Schlosses teil.

Die Tour beinhaltet ein Begrüßungsgetränk mit unserem Sekt, die Gelegenheit, das Erdgeschoss des Schlosses zu sehen, bevor wir die Wendeltreppe hinaufsteigen und in den Keller gehen.

Anschließend machen wir einen Rundgang durch den Park, die Kapelle, den Taubenschlag und enden in den drei Weinkellern, wo Sie vier unserer Weine probieren können.

10? pro Person

Kinder unter 13 Jahren: kostenlos

Kreditkarten oder Bargeld werden akzeptiert und bei Ankunft im Schloss bezahlt.

Reservierung per Telefon, E-Mail oder vor Ort erforderlich (jeder Besichtigungszeitpunkt ist auf 50 Plätze begrenzt).

Achtung: Sie können vor oder nach Ihrem Besuch im Café des Chineurs zu Mittag essen, aber die Kapazität des Cafés ist auf 36 Personen begrenzt.

