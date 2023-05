Marché nocturne musical Port de Sausset les Pins, 1 juillet 2023, Sausset-les-Pins.

Durant les mois de juillet et août, le marché fait son apparition tous les vendredis et samedis soirs de 19h/23h30 le long des quais du port;.

2023-07-01 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-26 00:00:00. .

Port de Sausset les Pins

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the months of July and August, the market appears every Friday and Saturday evening from 7pm to 11.30pm along the quays of the port;

Durante los meses de julio y agosto, el mercado se instala todos los viernes y sábados por la tarde, de 19:00 a 23:30, en los muelles del puerto;

Während der Monate Juli und August taucht der Markt jeden Freitag- und Samstagabend von 19:00/23:30 Uhr entlang der Kais des Hafens auf;

Mise à jour le 2023-05-10 par Mairie de Sausset-les-Pins