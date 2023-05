18ème PRINTEMPS DES COMEDIES Avenue de la gare, 18 mai 2023, Sausset-les-Pins.

Théâtre et Compagnie vous propose sur 3 soirées leur spectacle de fin d’année..

2023-05-18 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-20 23:30:00. .

Avenue de la gare Salle des Arts

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Théâtre et Compagnie offers you their end of year show on 3 evenings.

Théâtre et Compagnie le ofrece su espectáculo de fin de año durante 3 veladas.

Théâtre et Compagnie bietet Ihnen an drei Abenden ihre Jahresabschlussshow an.

