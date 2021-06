Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône, Sausset-les-Pins Sausset fête son littoral et la mer Sausset-les-Pins Sausset-les-Pins Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Sausset-les-Pins

Sausset fête son littoral et la mer Sausset-les-Pins, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sausset-les-Pins. Sausset fête son littoral et la mer 2021-06-26 09:00:00 – 2021-06-26 17:00:00 Môle du port CD 49

Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Sur le parking de la Capitainerie :

Stands associations en rapport avec la mer et l’environnement :

Parc Marin de la Côte Bleue

Les Perles de la Côte Bleue

Terra Vivu

Sea Shepard

Boud’mer

SNSM Carro

Recyclop

Les chiens sauveteurs du 13

de 10h à 12h et de 14h à 17h Portes ouvertes de l’école Municipale de Voile

de 10h à 17h Virades à bord de 2 barquettes marseillaises , départ toutes les 40 minutes départ du quai d’honneur

de 10h à 17h Ateliers de matelotage animés par Boud’mer et les Usagers du Port

11h Inauguration de l’ancre antique Rond-point du port

11h30 Apéritif offert par la Municipalité et les Usagers du Port

12h à 14 h Démonstration à partir de la mise à l’eau de l’école de voile des chiens sauveteurs en mer

15h Animation par le groupe folklorique saussetois « Lou Fanau »

Présentation de la future association « Araok/Ville de Sausset » en vue d’information

Bateau du patrimoine appartenant à la Municipalité, présenté sous voile. Sur le môle du port :

Marché des produits de la mer (stands en rapports avec la mer )

Animation musicale par Bandas en déambulation ot.sausset@gmail.com +33 4 42 45 60 65 Sur le môle du port :

Marché des produits de la mer (stands en rapports avec la mer )

