Fête de la bière au Saussay, 1 juillet 2023, Saussay.

Fête de la bière au Saussay. Restauration sur place (food truck). Formule boisson, burger/frites, désert et café à 19 euros et formule enfant à 9 euros..

2023-07-01 à 18:00:00 ; fin : 2023-07-01 23:00:00. .

Saussay 76760 Seine-Maritime Normandie



Beer festival in Saussay. Catering on the spot (food truck). Drink, burger/fries, desert and coffee formula at 19 euros and children formula at 9 euros.

Fiesta de la cerveza en Le Saussay. Catering in situ (food truck). Bebidas, hamburguesa/patatas, postre y café a 19 € y fórmula infantil a 9 €.

Bierfest in Le Saussay. Verpflegung vor Ort (Foodtruck). Getränke, Burger/Pommes, Wüste und Kaffee für 19 Euro und Kinder für 9 Euro.

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville