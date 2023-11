Dans la Solitude des Champs de Coton – Pietragalla – Derouault ESPACE DOLLFUS ET NOACK Catégories d’Évènement: 68390

LABEL LN (lic L-R22-4282) presente en en accord avec Le Théâtre du Corps ce spectacle La danse peut exprimer la souffrance profonde Que les personnages se refusent à dire. La danse peut être désir d'envol. La danse peut être séduction, provocation de l'autre, pour le déstabiliser, le Troubler, l'amener à réagir, voir même à reconnaître qu'il est touché. La danse peut aussi être un défi, pour impressionner, se tester. La danse, comme les mots, pour se chercher des poux, plutôt que de se mordre. La danse comme complicité, sous le simulacre de combat. La danse aussi comme ritualisation de la rencontre avec la mort. Effrontément, se confronter, affronter insolemment la mort, ens emble. Alors, la danse comme soulèvement après l'écriture. Réservation PMR : 03.89.46.83.90 Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault, Pietragalla : Dans la Solitude des Champs de Coton

