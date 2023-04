Donovan – « Magie Entre Potes » ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Donovan – « Magie Entre Potes » ESPACE DOLLFUS ET NOACK, 16 décembre 2023, SAUSHEIM. Donovan – « Magie Entre Potes » ESPACE DOLLFUS ET NOACK. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-12-16 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros. SEEYOUSOON (L-D-2021-003908 D-2021-003907) présente en accord avec Bleu Citron : ce spectacle. Quand il quitte la rue pour la scène, Donovan, magicien de 22 ans, offre un spectacle de magie bien particulier dans lequel les spectateurs passent par toutes les émotions : joie, rire, surprise, tristesse,… C’est un véritable show dans lequel il va vous faire voyager dans son univers, un mélange de show de magie, de concert, de stand-up,… Donovan veut simplement passer une incroyable soirée entre potes. Donovan joue le rôle du showman : amical, capable de faire rire, de surprendre et de faire réfléchir. Vous sortirez de son spectacle à la fois abasourdi par sa magie et en même temps motivé à réaliser vos rêves les plus fous. Donovan c’est 700k abonnés sur Youtube, 300k abonnés sur Instagram et plus d’1,5 Millions d’abonnés sur TikTok. Ce magicien sait rassembler les foules. Après un festival d’Avignon 2022 complet, il continue sa lancée en faisant lors de sa première résidence parisienne sold out de septembre à février. Un projet à découvrir sur scène. Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 03 89 46 83 90 Votre billet est ici ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM 20 A RUE DE LA FONTAINE Haut-Rhin 27.0

