Axelle Red ESPACE DOLLFUS ET NOACK, 15 décembre 2023, SAUSHEIM.

Axelle Red ESPACE DOLLFUS ET NOACK. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00. Tarif : 30.0 à 60.0 euros.

Muzikaal vuurwerk en een trip met de artieste door haar persoonlijke winter wonderland. Hoewel ze werd geboren in februari is Axelle Red diep vanbinnen altijd een kerstkind geweest. Van jongs af was ze al dol op de magie van kerst, de boom, de lichtjes, de versieringen, de ambiance en – dat spreekt – de kerstliedjes, die ze steevast associeerde met een gevoel van menselijke warmte, verzoening en verbondenheid. Wie erbij was tijdens de succesvolle kersttour van afgelopen jaar, zal al uitkijken naar nieuwe concerten en dus gaat Axelle Red ook in december 2023 op tournee met ‘A Very Special Christmas’. Axelle is vastbesloten om hier een jaarlijkse traditie van te maken! Voor de gelegenheid duikt ze opnieuw diep in haar platenkast en maakt ze een bloemlezing van haar favoriete kerstsongs voor een avondvullende special. Het leverde een rist Christmas classics op, veelal in een soulversie. Deze tijdloze juweeltjes worden aangevuld met eigen songs in een kerstsfeer. Kerst duurde bij Axelle altijd wat langer en dat is eigenlijk nog steeds zo. Het zal dan ook niemand verbazen dat het maken van een kerstalbum al jarenlang op haar persoonlijke wishlist stond. In het najaar van 2022 bracht ze dan eindelijk haar langverwachte kerstalbum ‘The Christmas Album’ uit (via Universal Music)! Het werd een verzameling van christmas classic en zorgvuldig uitgekozen verborgen pareltjes. Axelle Red

ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM 20 A RUE DE LA FONTAINE 68390

