Rino Fait son ED&N ESPACE DOLLFUS ET NOACK. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:00 (2023-12-01 au ). Tarif : 22.0 à 34.5 euros.

L’ED&N (1-2020009452/2-2020010502/ 3-2020010504) présente ce concert C’EST AVEC UN BONHEUR CERTAIN ET UNE ENVIE TRES FORTE DE PLAIRE A SON NOMBREUX PUBLIC DE LA REGION QUE RINO PRENDRA POSSESSION DE LA BELLE SCENE DE L’EDEN LE VENDREDI 1ER DECEMBRE PROCHAIN. IL Y PRESENTERA SES PLUS BELLES COMPOSITIONS OU L’AMBIANCE, L’AMOUR, LA TENDRESSE ET PARFOIS L’HUMOUR SERONT AU R.V. AINSI QUE QUELQUES BELLES REPRISES QU’IL AFFECTIONNE. RINO AIME DIRE SOUVENT QUE LE BONHEUR EST UN BOOMERANG… A L’ EDEN IL SERA ASSUREMENT DANS LA SALLE ET RICOCHERA SUR LA SCENE AVANT DE LUI REVENIR. SOYEZ NOMBREUX ET EN FORME POUR CETTE SOIREE A CLASSER DANS LES EVENEMENTS A NE PAS MANQUER. Réservation PMR : 03.89.46.83.90

ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM 20 A RUE DE LA FONTAINE 68390

