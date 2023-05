Monsieur Poulpe, Nombril – Tournée ESPACE DOLLFUS ET NOACK, 15 novembre 2023, SAUSHEIM.

Monsieur Poulpe, Nombril – Tournée ESPACE DOLLFUS ET NOACK. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30 (2023-09-29 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

NG PRODUCTIONS (Lic. 3-1001637) en accord avec MOTO LASER ENTERTAINMENT et LE LABEL présentent ce spectacle Salut merde ou quoi ! Il y a plus de 6000 ans, en 1963, les druides annonçaient “ Monsieur Poulpe pour la première fois sur scène avec son premier spectacle à la fois sincère, drôle … et surprenant » Depuis, les druides sont morts, sauf Fabrice qui est clairement insignifiant, on ne va pas se mentir. Mais ils avaient raison sur une chose : C’est mon premier spectacle et promis, il va te surprendre. Je n’ai jamais été aussi sincère … Oui, oui, je vais te raconter TOUT ce qu’il se passe dans mon NOMBRIL. J’ai pensé que ce serait plutôt sympatoche que tu viennes me voir, du coup j’ai mis des chaises dans ma salle de spectacle, je trouverais ça chouette que tu me rejoignes pour ce nouveau délire… Hâte que tu viennes déguster ta petite confiserie – je parle bien sûr de moi- je suis l’équivalent d’un Mon Chéri, sucré à l’extérieur, et blindé d’alcool à l’intérieur. Et pense à mettre tes après-ski car ce spectacle contient une avalanche de surprises ! Allez, je te laisse booker OKLM notre rdv. Signé le S de la V du Q, Poulpe. Texte : Monsieur Poulpe, Grégoire Dey Mise en scène : Grégoire Dey Extraits de presse : « Sincère, touchant et talentueux, Poulpe nous fait beaucoup rire” Télérama “ Original . Aussi zinzin que sincère. Une jolie surprise ! “ Le Parisien “Mise en scène maline “ Nouvel Obs “On en redemande” Grazia “ Intime et drôle . Formidable “ RTL “Vulnérable et drôle “ France Tv Le tarif réduit. est destiné aux personnes étudiantes et sans emploi, sur présentation d’un justificatif en cours de validité.Réservation PMR : 03 81 54 20 47 Monsieur Poulpe

Votre billet est ici

ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM 20 A RUE DE LA FONTAINE Haut-Rhin

39.0

EUR39.0.

