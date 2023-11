Les Dièses et Bémols au Fil du Temps – «Nouveau Spectacle» ESPACE DOLLFUS ET NOACK, 11 novembre 2023, SAUSHEIM.

Les Dièses et Bémols au Fil du Temps – «Nouveau Spectacle» ESPACE DOLLFUS ET NOACK. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 22.0 à 32.5 euros.

L’ED&N (1-2020009452/2-10502/ 3-10504) presente ce concert La troupe des Dièses et Bémols, emmenée par son directeur musical Fabian Jordan, remonte sur scène pour vous présenter son nouveau spectacle musical « les Dièses et Bémols au fil du temps ». Ses 60 membres – musiciens, chanteurs et danseurs – auront à cœur de vous faire vibrer aux sons de musiques et chansons issues du répertoire français et anglais : de Supertramp à Ed Sheeran et Queen, de Renaud à Daniel Balavoine et Johnny Halliday, de la musique rock au jazz et au tango (Richard Galliano), vous serez emportés par l’énergie et l’enthousiasme que dégage cette troupe, le tout dans une scénographie de haute volée. Venez vivre l’histoire de ce personnage, enfermé depuis des années dans un magnétoscope, et qui ne demande qu’à en sortir pour vivre son rêve : présenter un grand show ! L’association des Dièses et Bémols existe depuis plus de 40 ans et a déjà présenté plus d’une dizaine de spectacles au Théâtre de la Sinne de Mulhouse. Son dernier spectacle « La tête dans les étoiles », créé en 2014 au TSM a tourné dans les salles de spectacle locales durant 4 années.Réservation PMR : 03.89.46.83.90 Les Dièses Les Dièses

Votre billet est ici

ESPACE DOLLFUS ET NOACK SAUSHEIM 20 A RUE DE LA FONTAINE 68390

22.0

EUR22.0.

