Louverné ZOOM Louverné, Mayenne Saurez-vous les démasquer ? ZOOM Louverné Catégories d’évènement: Louverné

Mayenne

Saurez-vous les démasquer ? ZOOM, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Louverné. Saurez-vous les démasquer ?

ZOOM, le samedi 3 juillet à 21:30

Au sein de l’exposition, de drôles de visiteurs viendront déambuler parmi les visiteurs. Mêlés au public, de curieux personnages proposeront des saynètes improvisées pour rythmer la nuit au musée. Improvisations et saynètes dans l’exposition ZOOM 21 rue du Douanier Rousseau 53000 Laval Louverné Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T21:30:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Louverné, Mayenne Étiquettes évènement : Autres Lieu ZOOM Adresse 21 rue du Douanier Rousseau 53000 Laval Ville Louverné lieuville ZOOM Louverné